مهاجم نيجيريا: رفضت أن أكون بديلا في برشلونة.. أنا من هدافي الدوري الصيني وأستحق الأفضل

كشف أوديون إيجالو مهاجم شانغهاي شينهوا الصيني، عن رفضه عرض من برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أوديون إيجالو النادي : تشانغتشون ياتاي برشلونة نيجيريا

إدارة برشلونة تحرّكت في الشتاء وضمت الغاني كيفن برنس بواتينج على سبيل الإعارة ليكون مهاجما بديلًا لـ لويس سواريز، لكنه لم يكن خيار إدارة البلاوجرانا الوحيد كما كشف إيجالو.

وصرّح إيجالو الدولي النيجيري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "وكيلي أخبرني عن اهتمام برشلونة باستقدامي على سبيل الإعارة. النادي أراد التعاقد مع مهاجم لديه خبرة سابقة في الدوري الإسباني".

اللاعب سبق له اللعب في الدوري الإسباني مع غرناطة، ولكنه رفض خوض تجربة سريعة مع برشلونة: "هذا كان يعني انضمامي لمدة 6 أشهر وأن أكون مهاجما بديلا بشكل واضح. من المميز أن تسمع اهتمام برشلونة بك، وأي لاعب سيكون سعيدا بتحين هذه الفرصة".

واستدرك: "ولكن مع كامل الاحترام، فإنني احتللت المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الصيني برصيد 21 هدفا، أستحق أفضل من هذا، ولم أرغب في أن أكون لاعبا لمدة قصيرة في نادٍ آخر".

إيجالو قضى موسما ناجحا مع تشانجتشون ياتاي في الدوري الصيني، قبل أن ينتقل إلى شانغهاي مطلع هذا العام: "رفضنا العرض، كان قرارا سهلا، اخترت البقاء في الصين والانضمام لـ شانغهاي شينهوا لعقد طويل الأمد".

وبرر: "عليك أن تقيّم الأمور بشكل صحيح في الحياة، وأن تتأكد من أنه اختيارك الشخصي وليس اختيار يرضي الآخرين فحسب".

مضيفا: "أحترم قراري، احتجت إلى التركيز على ما هو أفضل لمسيرتي على المدى البعيد، يجب أن تكون متصالحا مع نفسك، أنا سعيد حيث أتواجد الآن".

وأتم: "لست نادما على الإطلاق، أنا سعيد في شانغهاي شينهوا، سعيد بعودتي للتدرب مع كيكي سانشيز فلوريس الذي عملت معه في واتفورد".

إيجالو (29 عاما) سجّل 10 أهداف في 27 دولية مع منتخ نيجيريا، وسبق له اللعب لـ3 مواسم مع واتفورد الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

رسميا – بقرار من الحكم الروماني.. القمة في موعدها

عامر حسين لـ في الجول: برج العرب بات جاهزا 100% والقمة في موعدها

خبر في الجول - اختبار طبي أخير للتأكد من جاهزية محمود علاء للقمة

بالفيديو - دون صعوبة.. مانشستر سيتي يضرب فولام بهدفين ويستعيد الصدارة مؤقتا