يخضع محمود علاء مدافع الزمالك لفحص طبي أخير قبل ساعات من مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

وأصيب هداف الزمالك ببطولة الدوري خلال مشاركته مع منتخب مصر في لقاء ودي أمام نيجيريا يوم الثلاثاء.

واضطر علاء (28 عاما) لعمل غرز في رأسه لعلاج الإصابة التي لم تمنعه من الاستعداد لمباراة القمة.

ويقف طبيب الزمالك قبل اللقاء بساعات على مدى جاهزية علاء للمباراة وهل يخوضها رابطا رأسه أم لا.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

وعلاء هو أكثر من سجل للزمالك في الموسم الحالي من الدوري، 12 هدفا يحتل بها وصافة ترتيب الهدافين بالتساوي مع خالد قمر مهاجم الاتحاد ويتصدر القائمة أحمد علي لاعب المقاولون العرب الذي سجل 14 هدفا.

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