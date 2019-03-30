كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن استقرار جميع الأطراف على إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في موعدها بشكل نهائي.

الزمالك يلاقي الأهلي مساء اليوم السبت، في القمة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "الأمطار توقفت، وملعب برج العرب بات جاهزا للمباراة بنسبة 100%".

وأضاف "مباراة القمة ستقام في موعدها في السابعة مساء، والأمور حسمت تماما".

كان عامر حسين قد فتح الباب في وقت سابق لتأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، والأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

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