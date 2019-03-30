غياب كورتوا عن ريال مدريد أمام ويسكا للإصابة.. وزيدان يستبعد أبرز نجومه

غاب تيبو كورتوا عن قائمة ريال مدريد لمواجهة ويسكا، في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

زين الدين زيدان مدرب الميرنجي أعلن عن قائمة تضم 19 لاعبا، غاب عنها حارس المرمى البلجيكي.

ليصدر ريال مدريد بيانا أعلن فيه إصابة كورتوا بالتهاب في أوتار الفخذ الأيمن، مما غيّبه عن التدريب الأخير قبل مواجهة ويسكا.

كورتوا ظل على مقاعد البدلاء في مباراة ريال مدريد الماضية أمام سيلتا فيجو، وهي الأولى بعد عودة زيدان لتدريب الفريق، قبل أن يظهر في مباراتين مع منتخب بلاده بلجيكا بتصفيات يورو 2020.

كما شهدت قائمة مباراة ويسكا تواصل غياب داني كارباخال وفينيسيوس جونيور للإصابة، بالإضافة إلى استبعاد فني لـ رافاييل فاران ولوكا مودريتش وتوني كروس وماركو أسينسيو، بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في الأيام الماضية.

فيما عاد لوكاس فاسكيز وماركوس يورينتي للظهور في ريال مدريد بعد غياب للإصابة.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الثاني، و12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ويسكا:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – لوكا زيدان – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – ماركوس يورنتي – براهيم دياز – إيسكو – داني سيبايوس

الهجوم: كريم بنزيمة – جاريث بيل – ماريانو دياز – لوكاس فاسكيز

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