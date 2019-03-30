أوضح مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم الروماني إيستبان كوفاكس سيتخذ بعد قليل قراره النهائي بشأن إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"طلبنا من الحكم أن يتجه إلى الملعب لمعاينة العشب وسيحدد هل ستقام المباراة أم لا".

وأضاف "أرضية الملعب حاليا مقبولة".

📸| تم شفط المياه من وسط الملعب بعد توقف الأمطار#في_القمة pic.twitter.com/rDMViU06gq — FilGoal (@FilGoal) March 30, 2019

وهطلت أمطار غزيرة في الإسكندرية تسببت في غرق الملعب بالمياه قبل أن تجففه إدارة استاد برج العرب وتصبح الأرضية مناسبة لإقامة المباراة.

وكشف مصدر في إدارة الملعب لـFilGoal.com أنه سيتعذر إقامة المباراة فقط في حالة هطول أمطار غزيرة مجددا يوم السبت.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن صاحب القرار في مسألة إقامة أو تأجيل اللقاء هو الحكم فقط.

ويتواجه الغريمان في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

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