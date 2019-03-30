خاص اتحاد الكرة لـ في الجول: الحكم سيتخذ قراره بإقامة أو تأجيل القمة

السبت، 30 مارس 2019 - 14:00

كتب : عاطف شادي هاني العوضي

برج العرب

أوضح مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحكم الروماني إيستبان كوفاكس سيتخذ بعد قليل قراره النهائي بشأن إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"طلبنا من الحكم أن يتجه إلى الملعب لمعاينة العشب وسيحدد هل ستقام المباراة أم لا".

وأضاف "أرضية الملعب حاليا مقبولة".

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وهطلت أمطار غزيرة في الإسكندرية تسببت في غرق الملعب بالمياه قبل أن تجففه إدارة استاد برج العرب وتصبح الأرضية مناسبة لإقامة المباراة.

وكشف مصدر في إدارة الملعب لـFilGoal.com أنه سيتعذر إقامة المباراة فقط في حالة هطول أمطار غزيرة مجددا يوم السبت.

وأوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن صاحب القرار في مسألة إقامة أو تأجيل اللقاء هو الحكم فقط.

ويتواجه الغريمان في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

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