تشكيل برشلونة - ميسي حاضر في الدربي الكتالوني أمام إسبانيول
السبت، 30 مارس 2019 - 15:57
كتب : FilGoal
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام إسبانيول في الجولة 29 من الدوري الإسباني.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي بعدما حامت الشكوك حول لحاقه بعد تعرضه لإصابة رفقة منتخب الأرجنتين.
وجاء تشكيل بارسا كالآتي.
حراسة المرمى: تير شتيجين
الدفاع: سيميدو - بيكيه - لونجليه - ألبا.
الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - أرتور.
الهجوم: كوتينيو - ميسي - سواريز.
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