تشكيل برشلونة - ميسي حاضر في الدربي الكتالوني أمام إسبانيول

السبت، 30 مارس 2019 - 15:57

كتب : FilGoal

توهج ميسي أمام إسبانيول

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام إسبانيول في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي بعدما حامت الشكوك حول لحاقه بعد تعرضه لإصابة رفقة منتخب الأرجنتين.

وجاء تشكيل بارسا كالآتي.

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حراسة المرمى: تير شتيجين

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لونجليه - ألبا.

الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - أرتور.

الهجوم: كوتينيو - ميسي - سواريز.

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