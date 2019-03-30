تشكيل برشلونة - ميسي حاضر في الدربي الكتالوني أمام إسبانيول

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل الفريق أمام إسبانيول في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي بعدما حامت الشكوك حول لحاقه بعد تعرضه لإصابة رفقة منتخب الأرجنتين.

وجاء تشكيل بارسا كالآتي.

حراسة المرمى: تير شتيجين

الدفاع: سيميدو - بيكيه - لونجليه - ألبا.

الوسط: بوسكيتس - راكيتيتش - أرتور.

الهجوم: كوتينيو - ميسي - سواريز.

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