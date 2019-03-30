الأهلي ملتزم تماما بخوض مباراة القمة في موعدها مساء اليوم السبت. هذا ما أكده مصدر داخل الأهلي.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات لـFilGoal.com: "متأكدون وواثقين من الجهات القائمة علي التنظيم، وأنها لن تسمح بحدوث أي تجاوزات أو مخالفات".

وأضاف "الصور والفيديوهات التي وصلت للإدارة الحمراء في الوقت الحالي عن حالة ملعب برج العرب مطمئنة ولا يوجد ما يدعو للاعتراض أو الممانعة في اللعب عليها .

المصدر أتم "نحن في أعلى حالات التركيز والجاهزية ونتعامل على ان المباراة ستقام في موعدها".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدوري.

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