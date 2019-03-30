أربعة معلقين وأربعة مقدمين لاستوديو القمة التحليلي على أون سبورت والنيل للرياضة

السبت، 30 مارس 2019 - 14:23

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

أربعة معلقين سيتولون التعليق على قمة الزماك والأهلي، مقسمين على قناتين.

ينتظر الجميع مباراة الزمالك والأهلي مساء غد السبت، في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 للدوري المصري.

وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة، إذ سيتولى ثلاثة معلقين على اللقاء.

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البداية مع قناة أون سبورت، والتي ستقيم استوديو تحليلي للقاء بقيادة سيف زاهر.

وسيكون ضيوف الاستوديو التحليلي هم طه إسماعيل، وعماد متعب ممثلين عن الأهلي، وحازم إمام، وأيمن يونس ممثلين عن الزمالك.

وسيتولى الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي مهمة تحليل الأداء التحكيمي.

وأخيرا، ستكون هناك قناتين صوتيتين للتعليق على المباراة. القناة الصوتية الأولى لحاتم بطيشة، والثانية لأيمن الكاشف.

على الجهة الأخرى، سيكون الاستوديو التحليلي للمباراة على النيل للرياضة بقيادة ثلاثة مقدمين.

البداية ستكون مع ماركو مراد في الرابعة مساء برفقة صحفيين، وسيستمر حتى الخامسة مساء ثم يتولى مدحت شلبي إدارة الاستوديو التحليلي حتى السادسة والنصف.

وقبل نصف ساعة من المباراة يبدأ خالد لطيف إدارة الاستوديو، ليذهب مدحت شلبي إلى موقع التعليق.

وسيكون ضيوف الاستوديو التحليلي هم مجدي عبد الغني وعلاء ميهوب ممثلان عن الأهلي، وفاروق جعفر ممثلا عن الزمالك.

وسيتولى مدحت شلبي مهمة التعليق على القمة عبر شاشة النيل للرياضة، وعلى القناة الصوتية الثانية طارق الأدور.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة مساء غد السبت على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري المصري.

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