خاص بعد أمطار غزيرة مفاجئة.. عامر حسين لـ في الجول: ساعتان حاسمتان في قرارنا حول القمة

السبت، 30 مارس 2019 - 12:35

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك

ساعتان حاسمتان سيحددان مصير القمة 117 بين الزمالك والأهلي، إما بإقامتها أو تأجيلها بسبب الأمطار الغزيرة.

وتوجه FilGoal.com لسؤال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حول مصير مباراة الزمالك والأهلي بعد هطول أمطار غزيرة مفاجئة على الإسكندرية.

وقال عامر حسين في تصريحات لـ FilGoal.com: "لأول مرة منذ سنين طويلة نرى تلك الأمطار الغزيرة في هذا التوقيت من العام في الإسكندرية، فقد جرت العادة أن الأجواء خلال شهر مارس تكون أكثر دفئا".

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وأضاف "الأمطار لم تتوقف منذ الفجر، لكننا سنمنح أنفسنا مهلة لساعة أو ساعتين أخرتين".

وأوضح "إذا لم تتوقف الأمطار خلال ساعتين من الآن، سنضطر لاتخاذ إجراء حيال المباراة بكل تأكيد".

عامر حسين فسر كلامه "مع استمرار هذه الأمطار وهذا الجو، ستتعرض أرضية استاد برج العرب لضرر كبير، وستكون في غاية السوء".

رئيس لجنة المسابقات واصل "حتى الآن الأرضية جيدة إلى حد ما، لكن يجب أن تتوقف الأمطار حتى نستطيع تشغيل مصافي الملعب لسحب الأمطار".

وأتم "بشكل شخصي لا أتمنى تأجيل اللقاء أو تغيير موعده بكل تأكيد، فإذا رحلنا المباراة سنكون في مأزق لأن شهر أبريل مليء بالمباريات للأهلي والزمالك ولا يمكن تسكين موعد جديد إلا على حساب مباراة أخرى".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم السبت في السابعة مساء على استاد برج العرب، في قمة الدوري المصري وفي مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 للبطولة.

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