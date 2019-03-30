تقرير: مارسيلو يتراجع عن رغبة الرحيل من ريال مدريد بعد وصول زيدان

السبت، 30 مارس 2019 - 11:54

كتب : FilGoal

مارسيلو - ريال مدريد

لا يرغب البرازيلي مارسيلو في الرحيل عن صفوف فريقه ريال مدريد بالموسم المقبل، وذلك بعد وصول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى سُدة الإدارة الفنية.

مارسيلو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

العديد من التقارير أشارت إلى رغبة مارسيلو في الرحيل عن الملكي مع الموسم المقبل والانتقال إلى صفوف يوفنتوس لمرافقة صديقه كريستيانو رونالدو.

ولكن يبدو أن عودة زيدان لمنصب المدرب أجبرت الظهير البرازيلي على إعادة التفكير في مستقبله وإعلان رغبته في البقاء بحسب صحيفة آس الإسبانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة السيئة مع المدرب السابق سانتياجو سولاري جعلت مارسيلو يفكر بجدية في الرحيل عن الرغم من رغبته السابقة في الاعتزال بين جدران سانتياجو بيرنابيو.

وأوضحت الصحيفة أن مارسيلو جلس في وقت سابق مع خوسيه أنخيل سانشيز مدير النادي لتقييم موقفه و مستقبله مع الفريق، وطلب السماح برحيله في الصيف حال لم يتطور الوضع.. وزيدان أتى بعد ذلك ليطور الموقف.

وذكرت آس أنه عقب ساعات من إعلان قدوم زيدان ذهب مارسيلو وإيسكو إلى مقر تدريبات الفريق وتدربا في إشارة إلى الشعور الإيجابي الذي اعترى الثنائي، وما تعنيه عودة زيدان بالنسبة لهما.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. زيزو جلس مع مارسيلو في جلسة خاصة وأخبره أنه يضعه في حساباته للمشروع المقبل للنادي ليعترف البرازيلي بتغيير السيناريو وبقائه للقتال خلال باقي المباريات التي سرعان ما عاد للمشاركة الأساسية بها.

تقرير آس أتم قائلا إن فترة التوقف الدولي منحت مارسيلو فرصة استعادة مستواه البدني في ظل عدم استدعائه من قبل السيليساو، ما يعني تواجده أساسيا أمام ويسكا في الدوري الإسباني.

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