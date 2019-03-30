أحمد علي: أحلم بالانضمام لـ المنتخب.. ولا أُحب جملة "الحصول على فرصة"

"بكل تأكيد أحلم بالانضمام لـ منتخب مصر".. هكذا تحدث أحمد علي مهاجم المقاولون العرب عن المنتخب.

وقال أحمد علي: "بكل تأكيد فأنا أحلم بالانضمام واللعب بقميص منتخب مصر ولكن هذا الجزء خاص بمدرب المنتخب والجهاز الفني".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "تركيزي فقط في الملعب وأسعى للاجتهاد لأجعل عملي هو من يتحدث عني".

وتابع "هذا هو دوري فقط، أنا أعمل والمدرب هو من يختار اللاعبين".

وواصل "بالنسبة لي فلا أُحب جملة الحصول على فرصة. إذا انضممت للمنتخب فلدي كل الإصرار والقوة لكي أثبت نفسي مباشرة".

أحمد علي صاحب الـ 32 عاما يقدم أداءً رائعا في الدوري المصري حتى الآن.

مهاجم المقاولون سجل 14 هدفا ليعتلي صدارة هدافي المسابقة المحلية.

أداء أحمد علي ساهم في وصول المقاولون العرب للمركز السادس برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

طالع أيضا

شكرا لكما على المتعة والإثارة.. الهلال يقتل النصر ويخطف الصدارة

حسام حسن يواصل السقوط

تعرف على قائمة الزمالك أمام الأهلي

أبو تريكة يفجر مفاجأة بخصوص الأهلي والرجاء

كارتيرون يثأر من الترجي.. الرجاء بطلا للسوبر الإفريقي