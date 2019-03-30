أحمد علي: أحلم بالانضمام لـ المنتخب.. ولا أُحب جملة "الحصول على فرصة"

السبت، 30 مارس 2019 - 00:19

كتب : FilGoal

أحمد علي يسجل ويحتفل بهدف المقاولون في الزمالك

"بكل تأكيد أحلم بالانضمام لـ منتخب مصر".. هكذا تحدث أحمد علي مهاجم المقاولون العرب عن المنتخب.

وقال أحمد علي: "بكل تأكيد فأنا أحلم بالانضمام واللعب بقميص منتخب مصر ولكن هذا الجزء خاص بمدرب المنتخب والجهاز الفني".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "تركيزي فقط في الملعب وأسعى للاجتهاد لأجعل عملي هو من يتحدث عني".

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وتابع "هذا هو دوري فقط، أنا أعمل والمدرب هو من يختار اللاعبين".

وواصل "بالنسبة لي فلا أُحب جملة الحصول على فرصة. إذا انضممت للمنتخب فلدي كل الإصرار والقوة لكي أثبت نفسي مباشرة".

أحمد علي صاحب الـ 32 عاما يقدم أداءً رائعا في الدوري المصري حتى الآن.

مهاجم المقاولون سجل 14 هدفا ليعتلي صدارة هدافي المسابقة المحلية.

أداء أحمد علي ساهم في وصول المقاولون العرب للمركز السادس برصيد 36 نقطة من 26 مباراة.

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