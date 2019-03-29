لاعب دجلة ينفجر: نحن أضعف حلقة في منظومة الكرة.. تعتقدون أن الكل مثل الأهلي والزمالك

الجمعة، 29 مارس 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

انفجر حسام عرفات جناح فريق وادي دجلة عقب انتصار فريقه أمام سموحة، بسبب سياسة تعامل الأندية مع اللاعبين المصابين.

وادي دجلة انتصر على سموحة بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير في الجولة الـ 27 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

حسام عرفات أثناء حديثه عقب المباراة مع أون سبورت، تتطرق للحديث عن أمور بعيدة عن لقاء سموحة.

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وقال حسام عرفات: "لاعب كرة القدم هو أضعف حلقة في منظومة الكرة".

وأوضح "زميلنا السابق في الفريق تامر مُحب تعرض لإصابة وبسبب خطأ طبي قام بعمل 4 عمليات. معتمد محسن نفس الأمر وقام بعمل 4 عمليات في الركبة! ولا أحد ساندهما على الإطلاق".

وواصل "الكل يعتقد أن كل اللاعبين في الدوري مثل الأهلي والزمالك ويحصلون على نفس القيمة المالية. بالتأكيد لا".

وتابع "نحن أكثر من يُخصم منه ضرائب. مصدرنا الوحيد و"أكل عيشنا" هو الكرة فقط لا غير".

وأكمل حديثه قائلا: "النادي إذا لم يعجبه اللاعب، يقوم بفسخ عقده. إذا ما مصيري أنا كلاعب كرة قدم؟ هل لأنني احترمت فريقي – كمثال - ولم أتحدث مع أي فريق آخر، يكون مصيري هو الطرد في نهاية الموسم؟".

واستمر "يوجد العديد من اللاعبين المصابين ولا أحد يساندهم على الإطلاق. لا الأندية ولا اتحاد الكرة ولا أي شيء. لابد أن نُراعى بشكل أفضل من ذلك".

ودلل "تعرضت في وقت سابق لإصابة طويلة ولم أتلق ولولا سؤال واحد عن حالي".

حسام عرفات صاحب الـ 29 عاما لعب 9 مباريات هذا الموسم ونجح في التسجيل 3 مرات.

انتصار وادي دجلة على سموحة أوصل رصيد الأول إلى النقطة 30 ليقفز للمركز العاشر.

ولم يعرف دجلة طعم الهزيمة في آخر 4 مباريات في الدوري. انتصر 3 مرات وتعادل مرة.

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في الدوري حسام عرفات وادي دجلة سموحة

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