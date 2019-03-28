حوار مختلف وسريع – هازارد يتحدث عن رونالدو ومبابي ومورينيو.. هل ينتقل للصين أو أمريكا

"نعم دخنت من قبل وأريد يوما ما العودة إلى بلجيكا لكن الأمور معقدة" إدين هازارد.

إدين هازارد النادي : تشيلسي تشيلسي

وأجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارا سريعا من البلجيكي ونجم تشيلسي إدين هازارد عن أشياء داخل وخارج الملعب.

هل تحب أن تكون شقيقك ليوم؟

أحب أن أكون شقيق لثورجان –شقيقه بالفعل- أيام عديدة فهو فتى رائع.

ماذا عن كريستيانو رونالدو؟

بالتأكيد الوصول لمستواه المميز سيكون أمرا في غاية الروعة.

هل صحيح أنك لا تحب الدفاع في المباريات؟

صحيح.

هل تستطيع تناول ثلاث شطائر من البرجر؟

إن كانت شطيرة صغيرة فنعم أما إن كانت كبيرة فسأقول لا للشطيرة الثالثة.

هل دخنت من قبل؟

نعم.

توتنام أم أرسنال؟

كطفل كنت معجبا بتيري هنري.

ريال مدريد أم برشلونة؟

فريقان عظيمان.

ليل أم باريس سان جيرمان؟

ليل.

كيليان مبابي أم نيمار؟

لو كان لزاما علي الاختيار فسأختار مبابي لأنني أعرفه جيدا.

هل تود إنهاء مسيرتك في الدوري الأمريكي؟

لا، أنت لا تعلم ماذا سيحدث في المستقبل ولكنني أشك إنني سأنتقل لأمريكا يوما ما.

هل ترغب في إنهاء مسيرتك في بلجيكا؟

نعم ولكن الأمر معقد.

هل ستفوز يوما ما بالكرة الذهبية؟

نعم.

هل تهتم بالسياسة؟

لست محبا لها.

هل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر يثير اهتمامك؟

نعم لأن هناك العديد من موظفي تشيلسي متأثرون بالأمر وأناة أتحدث معهم وأشعر بالقلق حيال ما يحدث.

هل ستلعب في الصين؟

لا.

هل برشلونة سيفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري؟

ربما ولكن هناك كريستيانو رونالدو الذي اعتاد على الفوز بها كل موسم وأعتقد أن الأمر صعب.

أزرق تشيلسي أم أبيض ريال مدريد؟

الأزرق.

أن تصل في وقتك أم متأخرا؟

دائما أصل في وقتي.

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