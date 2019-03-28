ميكاليلي يروي: هددت رونالدينيو يوما "إن لم تكف عن مراوغتي سأرسلك للمستشفى".. وكان هذا رده

الخميس، 28 مارس 2019 - 22:59

كتب : FilGoal

رونالدينيو وميكاليلي

ذهب كلود ميكاليلي يوما إلى رونالدينيو وهدده "إن لم تكف عن مراوغتي، سأرسلك من الملعب إلى المستشفى". الفرنسي يروي بنفسه تفاصيل الواقعة.

رونالدينيو

النادي :

روى كلود ميكاليلي نجم منتخب فرنسا السابق، واقعة جمعته برونالدينيو أسطورة البرازيل في إحدى المباريات.

وتعود القصة لحين كان رونالدينيو لاعبا في برشلونة، وفي المقابل يلعب ميكاليلي في تشيلسي.

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وقال ميكاليلي في حوار أجراه مع ويليام جالاس مدافع فرنسا السابق "خلال مباراة ما ذهبت إلى رونالدينيو وقلت له (إن لم تكف عن حركات البلايستيشن التي تقوم بها معي، سأرسلك إلى المستشفى".

وأتم "هل تعرفون كيف رد رونالدينيو؟ اعتذر لي وتوقف عن مراوغتي بالفعل".

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