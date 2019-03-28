الروماني كوفاكس حكما لقمة الزمالك والأهلي

الخميس، 28 مارس 2019 - 22:39

كتب : FilGoal

إيستفان كوفاكس - حكم

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري إسناد مهمة إدارة لقاء الزمالك والأهلي إلى الحكم الروماني إيستفان كوفاكس.

قمة مؤجلة من الجولة الـ 17 في الدوري المصري تنطلق في السابعة مساءً على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

إيستفان كوفاكس حكم أول ويعاونه ميهاي أوفيديو أرتن كمساعد أول وفازن فلورن مارينسكو كمساعد ثان.

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الروماني صاحب الـ 35 عاما يعد حكما دوليا منذ عام 2010.

آخر ظهور للحكم الروماني كان في مواجهة فرنسا أمام أيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2019.

منتخب فرنسا اكتسح أيسلندا 4-0 في الـ 25 من شهر مارس تحت صافرة الحكم الروماني وأشهر البطاقة الصفراء مرتين.

وأدار كوفاكس 24 مباراة هذا الموسم خلال المسابقات الرومانية المحلية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم الأوروبية.

وأشهر كوفاكس 123 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء.

في دوري أبطال أوروبا، أدار كوفاكس مواجهة فالنسيا أمام يانج بويز السويسري في لقاء انتهى بثلاثية مقابل هدف وشهد طرد المدافع سيكو سانوجو لاعب الفريق السويسري.

قمة الدوري المصري تنطلق يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بين الزمالك والأهلي.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.

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