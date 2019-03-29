مواعيد مباريات الجمعة 29 مارس والقنوات الناقلة – السوبر الإفريقي ودربي الرياض وعودة الدوري

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم والموافق 29 مارس 2019، والقنوات الناقلة.

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ثلاث مباريات تقام في بطولة الدوري. البداية مع المقاولون العرب أمام المصري الساعة الرابعة عصرا على استاد برج العرب. وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ويلتقي سموحة مع وادي دجلة الساعة السابعة مساء. وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت 2 والنيل للرياضة.

وأخيرا، يلعب إنبي مع الإسماعيلي الساعة السابعة مساء أيضا. وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويقام كأس السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء البيضاوي الساعة السادسة مساء. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما دربي الرياض بين الهلال والنصر، فيقام الساعة الثامنة إلا الثلث في الدوري السعودي. وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.

وأخيرا، يلعب المريخ مع النجم الساحلي الساعة السابعة مساء في كأس زايد للأندية العربية الأبطال. وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

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