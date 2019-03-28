مؤتمر سولشاير الأول: حلمي الساذج أصبح حقيقة.. أمامنا عدة أهداف للعمل عليها

حلمه أصبح حقيقة وبعدما كان منقذا لهم داخل الملعب أصبح الآن يوجههم من خارجه والهدف هو نفسه لم يتغير حصد البطولات.

وعقد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد اليوم الخميس مؤتمره الصحفي الأول بعدما تولى منصب المدرب بشكل دائم لثلاث سنوات بعدما كان مؤقتا في البداية.

وكل ما يلي على لسان سولشاير في مؤتمره الصحفي.

عن كون هذا المنصب هو وظيفة أحلامه: هذا كان حلمي دائما وربما كان ساذجا لكنني كنت دائما أفكر فيه وأنا فخور وأتشرف بالحصول على تلك المسؤولية الرائعة.

كم أنت فخور؟ الفخر ليست الكلمة المناسبة أنا سعيد ويشرفني إنها بداية شيئا جديدا والآن يبدأ العمل الشاق.

عندما تولى السير أليكس فيرجسون النادي قال إن هدفه إزاحة ليفربول من عرشه: أنا فقط سأكون نفسي وأنا أعرف التوقعات في ذلك النادي وأريد أن أصبح ناجحا ولا أطيق الانتظار لتحسين تلك المجموعة من اللاعبين بعدما عملنا سويا لثلاثة أشهر ويمكنكم رؤية مدى التحسن، الآن هناك المزيد للقيام به ونعرف أن أمامنا طريق للسير فيه.

عن أهداف النادي؟ عندما توليت المسؤولية كنا نبعد عن المركز الرابع بـ11 نقطة والآن أمامنا فرصة للتواجد حتى في المركز الثالث وهذا هدفنا على المدى القصير.

لقد ناقشنا بعض الأمور سابقا لكن كل شيء الآن أصبح أسهل كي يكون واضحا وماذا نحتاج للقيام به بالتأكيد سنقوم ببعض العمل في الصيف.

هل ستنجح في ضم أفضل اللاعبين إن تأهلت لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟ الإغراء المتمثل في المشاركة في دوري الأبطال هام بالنسبة لبعض اللاعبين لكن اللعب لمانشستر يونايتد فأنت تعرف إنه خلال مدة تعاقدك فأنت ستشترك في المسابقة، نحن الآن في وضعية جيدة للمنافسة على التأهل ولكن ذلك لن يتم تحديده سوى في الـ12 من شهر مايو المقبل، ربما علينا التفاوض مع بعض اللاعبين حول قدومهم ومن سيبقى قبل تلك الفترة.

هل تحدثت مع فيرجسون؟ نعم بكل تأكيد لكنني لن أفصح عما ناقشناه سويا لكن هذه كانت من أول المحادثات الهاتفية التي قمت بها حينما قُرر الأمر بشكل نهائي.

هل حصولك على عقد دائم سيساعد بعض اللاعبين في البقاء؟ الآن علي سؤالهم ولكن بالتأكيد معرفة من هو مدربهم الموسم المقبل فهو أمر يساعدهم ونحن الآن نتفاوض مع مجموعة من اللاعبين وأتمنى أن نحدد مستقبلهم قريبا.

هل تشعر بضغط أكبر الآن؟ نحن فريق وجهاز فني واحد وحظيت بدعم رائع من الجميع واللاعبون كانوا رائعين والمشجعون كذلك وكانت ثلاثة أشهر لا تصدق، لكن الآن علينا أن نتحد سويا ونتقدم للأمام لأنه مازال أمامنا متسع من الوقت للتحسن.

النادي تغير منذ قدومك ماذا فعلت؟ ما قمنا به جميعا كان أهم شيء هو وضع بسمة على وجوه الجميع سواء كان ذلك عن طريق الفوز أو التحدث مع اللاعبين أو عقد اجتماعات أهم شيء كان خلق أجواء تجعل الكل يرغب أن يصبح جزءا منها وأن نعطيهم الحرية في التعبير عن أنفسهم ونحن محظوظون للفوز في أول عدد من المباريات فهذا ساعدنا.

ما هي خطتك للصيف؟ كل شيء نحدده خطوة بخطوة فلا يمكن القيام بتغييرات جذرية ولكنني لا أطيق الانتظار لخوض الجولة التحضيرية بطرق مختلفة فهذا النادي لديه الكثير من التقاليد وعلينا المضي قدما خطوة بخطوة وأن نختار الأشخاص المناسبين في المراكز المناسبة ولكن لا يمكن أن أشكو فهذا النادي يدار بطريقة رائعة.

أكبر إنجاز كلاعب أم كمدرب؟ أنا أتطلع دائما للمستقبل عندما أغادر وأنظر خلفي وأرى إنني حققت النجاح مثلما كنت لاعب سأكون سعيد جدا، كلاعب عملت مع أفضل مدرب في العالم والآن أنا المدرب واستجاب اللاعبون لي بشكل خيالي ونتطلع للعمل معا أكثر.

عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟ رفع الكأس هو ما نتوقعه هنا وما اعتدنا عليه في مانشستر يونايتد وقمنا بذلك كثيرا، ولكن الآن علينا التقدم خطوة بخطوة لأنه لن يحدث ذلك في ليلة وضحاها بل علينا اللحاق بالفرق الكبرى أولا.

عن أهدافه في سوق الانتقالات: العديد من الأشياء كُتبت وتحدثت مع العديد من وكلاء لاعبين يريدون الانضمام للنادي والآن علينا اتخاذ القرارات وأتمنى أن ننجح في ضمهم قبل الجولة الصيفية.

ما هو الذي تخيلته في توليك منصب المدرب؟ كمهاجم كنت دائما أتحلى بالتفاؤل وأتذكر شعوري وقت التتويج بالبطولات ولا أطيق الانتظار لرؤية اللاعبين يختبرون الشعور ذاته.

هل تحدثت مع اللاعبين بعد حصولك على المنصب رسميا؟ كانت لدينا بعض المحادثات اليوم ولكن التركيز كان على لقاء واتفورد ونحن نفكر في ذلك الأمر الآن فهم يعرفون إنني سأظل هنا لفترة أكثر مما كان متوقع.

عن الجهاز المعاون: بالطبع مايك فيلان المدرب المساعد جزء من الجهاز الفني وقلت رأيي للإدارة والآن أتمنى أن يستمر الجهاز المعاون لي في العمل سويا فأنا لا أنوي إحداث أي تغييرات.

كيف تحذر نفسك من الرضا عن النفس؟ اللاعبون الذين يشعرون بالرضا عن أنفسهم لا يستمرون في ذلك النادي وكذلك المدربين، لا يمكن أشعر بالراحة الآن بعد حصولي على الوظيفة بشكل دائم، بل علي العمل بشكل أكبر واللاعبون يعرفون توقعاتي للمستقبل.

هل أبلغت فيرجيل فان دايك بالرحيل عن منزلك الذي يستأجره منك؟ لا فنحن لدينا عقد.

جملة أخيرة: اليوم الذي أرحل فيه أتمنى أن أكون مبتسما وقتها وقدمت للمشجعين أشياء رائعة فأنا سأظل كما أنا لن أتغير سأظل متفائلا وإيجابيا وسنقوم بذلك بداية من الغد.

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