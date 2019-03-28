كرة سلة – الزمالك يسحق سبورتنج.. والأهلي يخسر أمام سموحة في المباراة الأولى للـplayoffs

الخميس، 28 مارس 2019 - 21:39

كتب : FilGoal

الزمالك وسبورتنج كرة سلة

تفوق الزمالك على سبورتنج بنتيجة ساحقة، فيما خسر الأهلي أمام سموحة في المباراة الأولى لربع نهائي بطولة الدوري المصري لكرة السلة.

الزمالك سبورتنج

فاز الزمالك على سبورتنج بنتيجة 98-73 في مباراة أقيمت على صالة نادي الزمالك بمقر النادي.

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وتقام مباراة الإياب في الإسكندية، إذ يحتاج الزمالك لتكرار الفوز للتأهل لنصف النهائي، فيما يلعب الفريقان مباراة ثالثة في حالة فوز سبورتنج.

الاتحاد السكندري ومصر للتأمين

وفاز الاتحاد السكندري على مصر للتأمين بنتيجة 75-52 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الاتحاد السكندري في الإسكندرية.

وتقام مباراة الإياب في القاهرة، إذ يحتاج الاتحاد لتكرار الفوز للتأهل لنصف النهائي، فيما يلعب الفريقان مباراة ثالثة في حالة فوز مصر للتأمين.

الأهلي وسموحة

وكانت المفاجأة بفوز سموحة على الأهلي بنتيجة 81-73 على صالة 6 أكتوبر في القاهرة.

وتقام مباراة الإياب في الإسكندية، إذ يحتاج سموحة لتكرار الفوز للتأهل لنصف النهائي، فيما يلعب الفريقان مباراة ثالثة في حالة فوز الأهلي.

الجزيرة وطلائع الجيش

وفاز الجزيرة على طلائع الجيش بنتيجة 85-69 على صالة نادي الجزيرة في الإسكندرية.

وتقام مباراة الإياب في القاهرة، إذ يحتاج الجزيرة لتكرار الفوز للتأهل لنصف النهائي، فيما يلعب الفريقان مباراة ثالثة في حالة فوز طلائع الجيش.

وتقام مباراة الإياب في صالة طلائع الجيش، إذ يحتاج الجزيرة لتكرار الفوز للتأهل لنصف النهائي، فيما يلعب الفريقان مباراة ثالثة في حالة فوز طلائع الجيش.

وتلعب الفرق الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي ثلاث مباريات جديدة بنظام best of Three ليتأهل فريقان إلى نهائي بطولة الدوري.

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