إيجوايين يعلن اعتزاله اللعب الدولي رسميا: الآن تستطيعون التوقف عن القلق بشأني

الخميس، 28 مارس 2019 - 20:39

كتب : رامي جمال

جونزالو إيجوايين - الأرجنتين

أعلن جونزالو إيجوايين مهاجم تشيلسي ومنتخب الأرجنتين اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي اليوم الخميس.

وتحدث مهاجم ريال مدريد ونابولي ويوفنتوس وميلان السابق لشبكة "فوكس سبورتس" قائلا: "أعتقد أن كل شيء انتهى بعد تفكير عميق أعتقد أن وقتي مع المنتخب انتهى".

وواصل "أريد الاستمتاع بعائلتي وبوقتي ولإفراح البعض وليس الكثيرين انتهى وقتي مع المنتخب، والآن تستطيعون التوقف عن القلق إن كنت سأنضم للمنتخب أم لا".

وتابع منتقدا "قيل عننا إننا فاشلون لأننا تأهلنا لثلاث نهائيات متتالية ولم نفز، ولكن بالنسبة لي الفشل هو شيء آخر".

وأتم إيجوايين "لندعهم الآن يعتنون باللاعبين الجدد فالعديد من الناس يحبون الانتقاد أكثر من التشجيع".

وارتدى إيجوايين قميص التانجو 75 مرة وسجل خلالهم 31 هدفا ولم يتوج بأي لقب رفقة الفريق ويعد هو سادس هدافي المنتخب الأرجنتيني عبر التاريخ.

وكان إيجوايين قريبا من التتويج مع الأرجنتين أكثر من مرة ولكنه خسر نهائي كوبا أمريكا مرتين ونهائي كأس العالم 2014.

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