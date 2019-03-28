بالفيديو – جمهور برشلونة يختار أفضل أهداف في تاريخ النادي.. ميسي ميسي ميسي

الخميس، 28 مارس 2019 - 19:44

كتب : رامي جمال

ليونيل ميسي - برشلونة

اختار جمهور برشلونة عبر منصات النادي الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي أفضل أهداف في تاريخ النادي العريق صاحب الـ119 عاما.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الكتالوني اليوم الخميس أن التصويت صب في مصلحة أيقونة الفريق ليونيل ميسي.

إذ أن الهدف الأول في ترتيب التصويت كان من نصيب ميسي والذي جاء ضد خيتافي في عام 2007 في كأس الملك بعدما انطلق من منتصف الملعب وراوغ أكثر من لاعب والحارس قبل إيداع الكرة في الشباك.

وحصل ذلك الهدف على تصويت 45% من الجماهير.

أما الهدف الثاني فكان ذلك الذي سجله ميسي ضد أتليتك بلباو في نهائي كأس الملك عام 2015 بعدما انطلق من الناحية اليسرى وراوغ أكثر من لاعب قبل التسديد بيسراه في الشباك.

وحصل ذلك الهدف على تصويت 28% من الجماهير.

وكان الهدف الثالث في الترتيب من نصيب ميسي أيضا وهو الذي سجله في شباك ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو في عام 2011 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحصل ذلك الهدف على تصويت 16% من الجماهير.

أما الهدف الذي جاء في المركز الرابع فهو ذلك الذي سجله سيرجي روبرتو في شباك باريس سان جيرمان في عام 2017 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحصل ذلك الهدف على تصويت 11% من الجماهير.

وقال ميسي تعليقا على الجائزة: "أود أن أشكر الجميع على اختيار هدفي الأفضل شكرا لكم على تلك الجائزة وعلى وضعي أكثر في تاريخ ذلك النادي".

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