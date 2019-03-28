تقارير – أرسنال يستهدف 5 صفقات.. أومتيتي وألابا على رأس القائمة والتحرك بدأ
الخميس، 28 مارس 2019 - 18:07
كتب : FilGoal
من أجل تدعيم صفوف كتيبة أوناي إيمري، تستهدف إدارة أرسنال التعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
صامويل أومتيتي
النادي : برشلونة
ديفيد ألابا
النادي : بايرن ميونيخ
صحيفة "اندبندنت" البريطانية كشفت في تقرير حصري للصحفي ميجيل ديلاني أن "أرسنال يرغب في التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".
وأشار ميجيل إلى "صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ودافيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ على رأس قائمة أرسنال".
بايرن ميونيخ بدأ انتفاضته من أجل تغيير شامل وكامل في الفريق. النادي الألماني ضم لوكاس هيرنانديز من أتليتكو مدريد وقبلها بنيامين بافارد من شتوتجارت.
صفقات بايرن لن تتوقف هنا. الإدارة الألمانية حددت 250 – 300 مليون يورو لجلب صفقات جديدة، ولكن في نفس الوقت سيحتاج الفريق للبيع، وهنا قد يجد ألابا الباب مفتوحا للرحيل، وفقا لـ اندبندنت.
ألابا صاحب الـ 26 عاما الذي ينتهي عقده في 2021 لن يكون الاسم الأول في قائمة الراحلين لـ بايرن، ولكنه "قد يرحل وتحدث في وقت سابق عن حُبه لـ أرسنال"، وفقا للصحيفة البريطانية.
نفس الأمر بالنسبة لـ أومتيتي.
برشلونة يقترب من التعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع أياكس، ومن هنا يقترب أيضا من الاستغناء عن أحد مدافعي الفريق وهنا يتردد اسم أومتيتي.
صاحب الـ 25 عاما ينتهي عقده في 2023 ولم يُشارك إلا في 10 مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة بسبب الإصابة.
أرسنال مهتم بشدة بالتعاقد مع أومتيتي، بل وبدأ المفاوضات بالفعل وفقا لـ لاجازيتا ديللو سبورت.
وأشارت لاجازيتا عبر الصحفي نيكولو شيرا إلى "أرسنال مهتم بشدة بـ أومتيتي والمفاوضات الأولية بدأت بالفعل بين النادي اللندني والكتالوني".
#Arsenal are really interested in signing Samuel #Umtiti from #Barcellona for the next season. First contacts ongoing between #Sanllehi and Abidal. #transfers #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2019
اقرأ أيضا
من مران الأهلي – قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك
من مران الزمالك - قراءة أولية لـ عقل جروس.. جمل هجومية وخطتين ضد الأهلي
قمة وحيدة في 30 مارس.. أنهت عجاف 3997 يوما
الأهلي يعلن جاهزية السولية للقمة
استاد الإسكندرية ينتهي تطويره في 15 مايو.. مغطس ثلج وجاكوزي وترقيم المقاعد