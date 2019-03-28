تقارير – أرسنال يستهدف 5 صفقات.. أومتيتي وألابا على رأس القائمة والتحرك بدأ

من أجل تدعيم صفوف كتيبة أوناي إيمري، تستهدف إدارة أرسنال التعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صحيفة "اندبندنت" البريطانية كشفت في تقرير حصري للصحفي ميجيل ديلاني أن "أرسنال يرغب في التعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأشار ميجيل إلى "صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ودافيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ على رأس قائمة أرسنال".

بايرن ميونيخ بدأ انتفاضته من أجل تغيير شامل وكامل في الفريق. النادي الألماني ضم لوكاس هيرنانديز من أتليتكو مدريد وقبلها بنيامين بافارد من شتوتجارت.

صفقات بايرن لن تتوقف هنا. الإدارة الألمانية حددت 250 – 300 مليون يورو لجلب صفقات جديدة، ولكن في نفس الوقت سيحتاج الفريق للبيع، وهنا قد يجد ألابا الباب مفتوحا للرحيل، وفقا لـ اندبندنت.

ألابا صاحب الـ 26 عاما الذي ينتهي عقده في 2021 لن يكون الاسم الأول في قائمة الراحلين لـ بايرن، ولكنه "قد يرحل وتحدث في وقت سابق عن حُبه لـ أرسنال"، وفقا للصحيفة البريطانية.

نفس الأمر بالنسبة لـ أومتيتي.

برشلونة يقترب من التعاقد مع ماتيس دي ليخت مدافع أياكس، ومن هنا يقترب أيضا من الاستغناء عن أحد مدافعي الفريق وهنا يتردد اسم أومتيتي.

صاحب الـ 25 عاما ينتهي عقده في 2023 ولم يُشارك إلا في 10 مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة بسبب الإصابة.

أرسنال مهتم بشدة بالتعاقد مع أومتيتي، بل وبدأ المفاوضات بالفعل وفقا لـ لاجازيتا ديللو سبورت.

وأشارت لاجازيتا عبر الصحفي نيكولو شيرا إلى "أرسنال مهتم بشدة بـ أومتيتي والمفاوضات الأولية بدأت بالفعل بين النادي اللندني والكتالوني".

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