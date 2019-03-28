أسطورة ليفربول: صلاح كان الأفضل في العالم الموسم الماضي.. أعلى من ميسي ورونالدو

يرى إيان راش أسطورة ليفربول أن محترفنا المصري محمد صلاح كان أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي.

وقال راش: "بالنسبة لي محمد صلاح كان أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة (تايمز) "ربما أضع صلاح في مرتبة أعلى من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي – الموسم الماضي -، بسبب ما فعله في الدوري الإنجليزي".

وواصل "الدوري الإنجليزي هو أصعب دوري في العالم، وصلاح كان رائعا للغاية".

وتابع "صلاح أيضا يُؤدي بشكل جيد هذا الموسم ويسجل الأهداف كما أُتيحت له الفرص".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا الموسم، صلاح أصبح مراقب بلاعبين وهذا أفاد ساديو ماني كثيرا ونجح في تسجيل العديد من الأهداف".

صلاح سجل 44 هدفا الموسم الماضي خلال مشاركته في 52 مباراة في كل البطولات، ليُتوج بجائزة أفضل لاعب في الريدز والدوري الإنجليزي.

هذا الموسم، وبعد مشاركته في 41 مباراة نجح في تسجيل 20 هدفا وصناعة 9.

ماني صاحب الـ 26 عاما يقدم أداءً مميزا للغاية هذا الموسم. سجل 20 هدفا وصنع 4 خلال مشاركته في 38 مباراة هذا الموسم.

تألق صلاح وماني إلى جانب الصخرة الدفاعية فان دايك، جعل ليفربول ينافس بقوة حتى الآن على لقب الدوري الإنجليزي ويتبادل مع مانشستر سيتي المركز الأول.

ليفربول 76 نقطة من 31 مباراة. مانشستر سيتي 74 نقطة من 30 مباراة.

وفي دوري أبطال أوروبا، تخطى ليفربول عن جدارة واستحقاق عقبة بايرن ميونيخ، ليضرب موعدا مع بورتو في ربع النهائي.

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