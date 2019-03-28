خاص عامر حسين لـ في الجول: أرضية برج العرب أصبحت أفضل كثيرا.. و30 شخصا يحضرون القمة

الخميس، 28 مارس 2019 - 17:23

كتب : عاطف شادي

الأهلي - الزمالك

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إن أرضية ملعب برج العرب أصبحت أفضل كثيرا استعدادا لمباراة القمة يوم السبت المقبل.

وتحدث حسين لـFilGoal.com قائلا: "مسؤولو لجنة المسابقات والأمن زاروا الملعب واطمأنوا تماما على الأرضية والحالة الأمنية. أرضية الملعب أصبحت أفضل كثيرا".

وأضاف "نتمنى خروج المباراة بصورة تشرف مصر دون مشاحنات بين الفريقين، نريدها مباراة في كرة القدم فقط".

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وأردف حسين "الحضور الرسمي للمباراة 30 فردا فقط، 15 فردا عن كل ناد".

وأكمل "هؤلاء هم مجلس الإدارة مع الموظفين التنفيذيين".

ويلتقي الزمالك بالأهلي يوم السبت المقبل، في وقت يتصدر فيه الأبيض المسابقة بفارق نقطتين عن الأحمر.

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