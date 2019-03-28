خاص الاتحاد السكندري لـ في الجول: عمار حمدي متاح أمام الأهلي.. ومشاركته تعود لوجهة النظر الفنية

الخميس، 28 مارس 2019 - 16:10

كتب : هاني العوضي

عمار حمدي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري عن إمكانية مشاركة عمار حمدي صانع ألعاب الفريق المعار من الأهلي أمام فريقه السابق.

وكانت التقارير المنتشرة وقت انضمامه إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، توضح وجود بند يحرمه من المشاركة أمام فريقه السابق مثل لاعبي الأهلي المعارين إلى الجونة.

وغاب الثلاثي محمود الجزار وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان عن مواجهة الجونة للأهلي بسبب وجود بند يحرمهم من المشاركة أمام الفريق الأحمر.

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وقال وليد صلاح في تصريحات لـ FilGoal.com: "عمار حمدي متاح أمام الأهلي".

وشدد "مشاركته من عدمها في يد الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان".

وشارك عمار حمدي في مران الاتحاد السكندري اليوم الخميس بناء على رغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق بعد عودة اللاعب من بعثة المنتخب المصري.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري بالجولة 27 من المسابقة.

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته "لم نجد بند في عقد إعارة اللاعب يمنعه من المشاركة وبالتالي هو متاح".

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