مران الأهلي – عودة معلول ولاعبي المنتخب.. والسولية يشارك بلاصق طبي

الخميس، 28 مارس 2019 - 16:03

كتب : FilGoal

عمرو السولية يمرر الكرة إلى محمد هاني في الهدف الأول

عاد علي معلول ظهير الأهلي الأيسر، وكذلك ثلاثي منتخب مصر محمد هاني وصلاح محسن وعمرو السولية، إلى مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك.

عمرو السولية الذي أعلن جهاز المنتخب في وقت سابق إصابته برشح في الركبة شارك في المران بشكل طبيعي، ولكنه وضع لاصقا طبيا على ركبته.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق جاهزية السولية لمباراة القمة يوم السبت المقبل.

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أما معلول، فأدى تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق.

وخضع معلول، لبرنامج استشفائي بعد عودته من تونس، وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده، وقام اللاعب بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد.

كما شهدت تدريبات الأهلي انتظام لاعبي المنتخب الأولمبي بعد عودتهم من المشاركة بمعسكر المنتخب الذي أقيم في إسبانيا، والذي شهد تواجد رباعي الأهلي رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم وليد "نيدفيد" ومصطفى شوبير.

أما وليد سليمان جناح الفريق فخضع لبرنامج بدني، على هامش مران الفريق

وشارك سليمان، في المران البدني؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

وأدى أحمد الشيخ جلسة تأهيل في الجيم علي هامش مران الفريق.

ويعاني الشيخ من الإصابة بكدمة في الركبة غادر علي إثرها مران الفريق أمس الأول الثلاثاء.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا بالإسكندرية مساء اليوم الخميس عقب المران الأخير على ملعب التتش.

ويتصدر الزمالك الدوري بفارق نقطتين عن الأهلي قبل مباراة يوم السبت.

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