أبدى أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لبيراميدز سعادة ناديه بتمثيله بـ5 لاعبين في منتخب مصر خلال المعسكر الأخير، ولكنه أوضح أن عدم انضمام عبد الله السعيد للفراعنة يعد "فزورة ليس لها حل".

وقال عفيفي لـFilGoal.com: "لا مفاجأة بالطبع في انضمام عمر جابر وعلي جبر وأحمد الشناوي. هم من قوام المنتخب الأساسي وكان لهم دور كبير في تأهل مصر لكأس العالم".

وأضاف "سعادتنا الأكبر تأتي بسبب أحمد أيمن منصور ونبيل عماد (دونجا)، اللذان أثبتا وجودهما خلال مباريات الدوري مع بيراميدز، وظهرا بشكل رائع في معسكر المنتخب يجعلهما جديرين بمكان في قائمة المنتخب لكأس الأمم الإفريقية في الصيف المقبل".

ولكن عفيفي استدرك "ولكن بقدر تلك السعادة، نحترم اختيارات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيري ونتمنى له التوفيق، ولكنني مندهش من أمرين".

وكشف "الأول، هو عدم الالتفات لرجب بكار ومنحه فرصة على مستوى المنتخب. بكار يقدم مستوى هائل سواء بأدائه في الملعب أو بشخصيته. خلال مباراة المقاولون لعب على إصابته لعدم وجود بديل لظروف لعب عمر جابر كظهير أيسر بسبب غياب محمد حمدي".

وشدد "بكار أثبت أنه لاعب يعتمد عليه".

وأكمل "أما عدم انضمام عبد الله السعيد فهو من فوازير رمضان التي لا يوجد لها حل. السعيد يملك كل ما يؤهل أي لاعب للوجود بشكل أساسي مع المنتخب، سواء على المستوى الفني أو الخبرات".

وأردف "عبد الله من اللاعبين القلائل جدا الذين يثبتون كل يوم قدرتهم على التعامل مع الضغوط بفضل شخصيته وخبرته الكبيرة".

وأتم "عبد الله تعرض لهجوم كبير بعد عودته إلى مصر من خلال بيراميدز، أي لاعب يملك شخصية قوية كان سينكسر وكان سيتعرض لانهيار في مباراته الأولى الأصعب، ولكن عبد الله صاحب شخصية فولاذية".

وقاد السعيد بيراميدز للفوز على الأهلي في مباراته الأولى مع الفريق بعد انضمامه له بساعات، حيث صنع وسجل خلال فوز بيراميدز 2-1.

وسجل السعيد 3 أهداف وصنع 6 منذ انضمامه لبيراميدز يناير الماضي.

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