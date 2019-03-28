هجوم مستتر على مورينيو؟ بوجبا: سولشاير أعاد لنا الثقة ومنحنا حرية لعب كرة القدم مرة أخرى

الخميس، 28 مارس 2019 - 12:42

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

قال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن أولي جونار سولشاير أعاد الثقة للاعبي الفريق، كأول ردة فعل من النجم الفرنسي على قرار النادي بإبقاء سولشاير لـ3 سنوات أخرى.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتحدث بوجبا لـ سكاي سبورتس: "الأمر رائع، النتائج رائعة، لدينا مدرب يقدرنا، مدرب سعيد للغاية. أعاد لنا الثقة".

وأضاف فيما يبدو وأنه هجوم مستتر على مدرب الفريق السابق جوزيه مورينيو: "لقد منحنا حرية لعب كرة القدم، ربما افتقدنا هذا الأمر من قبل".

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وأردف "في اليوم الأول، طلب مننا أن نستمتع بلعب كرة القدم مرة أخرى، وقال إنه إذا لم نستمتع فلا داع للعب وإنه إذا لم نحب ما نفعل فلا داع لفعله. وطلب مننا الاستمتاع بالكرة الهجومية وبعدها أتت النتائج".

بوجبا سجل 8 أهداف وصنع 6 أهداف مع سولشاير، بعد أن كان حبيسا لدكة البدلاء في آخر أيام مورينيو في قيادة يونايتد.

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