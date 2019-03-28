مواعيد مباريات الخميس 28-3-2019 والقنوات الناقلة.. مواجهات هامة لـ عبد الشافي وعواد في الدوري السعودي

الخميس، 28 مارس 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

محمد عواد - الوحدة

يشهد اليوم الخميس 28-3-2019 العديد من المباريات القوية في الوطن العربي.

محمد عواد

النادي : الوحدة

محمد عبد الشافي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعود الدوري السعودي للاستئناف مرة أخرى ويلعب فريق أهلي جدة الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد الشافي ضد الرائد ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

كذلك يلتقي في الجولة ذاتها فريق الوحدة الذي يضم الحارس المصري محمد عواد ضد التعاون وتذاع المباريات على قنوات الرياضية السعودية.

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أما في المغرب يلعب فريق الدفاع الحسني الجديدي ضد الوداد البيضاوي ضمن الجولة الـ22 للدوري المغربي للمحترفين وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية الوطنية المغربية.

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