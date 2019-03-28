مواعيد مباريات الخميس 28-3-2019 والقنوات الناقلة.. مواجهات هامة لـ عبد الشافي وعواد في الدوري السعودي

يشهد اليوم الخميس 28-3-2019 العديد من المباريات القوية في الوطن العربي.

ويعود الدوري السعودي للاستئناف مرة أخرى ويلعب فريق أهلي جدة الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد الشافي ضد الرائد ضمن الجولة الـ25 من المسابقة.

كذلك يلتقي في الجولة ذاتها فريق الوحدة الذي يضم الحارس المصري محمد عواد ضد التعاون وتذاع المباريات على قنوات الرياضية السعودية.

أما في المغرب يلعب فريق الدفاع الحسني الجديدي ضد الوداد البيضاوي ضمن الجولة الـ22 للدوري المغربي للمحترفين وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية الوطنية المغربية.

لمعرفة جميع مباريات اليوم والقنوات الناقلة اضغط هنا

اقرأ أيضا

طبيب المنتخب يوضح لـ في الجول فرص السولية وعلاء وطارق حامد في القمة.. "تقييم وحسم قبل المباراة"

تقرير: بشيكتاش يضع النني على رأس أولوياته لتدعيم الفريق في الصيف

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي

الحضري يحكي لـ في الجول عن ذكرى في القمة أصبحت ماركة مسجلة باسمه