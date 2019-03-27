هاري كين: التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة النجاح بعد بناء الملعب الجديد

اعترف هاري كين قائد منتخب إنجلترا ونجم توتنام بصعوبة استمرار فريقه في المنافسة وتقديم نتائج جيدة على مختلف المسابقات خلال السنوات المقبلة وذلك بعد بناء ملعب النادي الجديد.

هاري كين النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وانتهى توتنام من بناء ملعبه الجديد الذي استغرق أكثر من عام، ومنتظر أن يخوض أول مباراة رسمية به خلال شهر أبريل المقبل.

وقال توتنام خلال مقابلة مع ESPN: "الكثير من الجماهير يعتقدون أن الجيل الحالي هو أفضل فريق لتوتنام على الإطلاق ويمتلك أيضا أفضل مدرب، ولكن بالنظر إلى الوراء 10 سنوات سنجد أن الفريق كان رائعا أيضا وحقق الكثير من الإنجازات".

وأضاف نجم هجوم إنجلترا "التحدي الآن بالنسبة لنا هو الاستمرار في تقديم مستوى مميز خلال الموسمين المقبلين بسبب ظروف بناء الملعب وتمويل الفريق".

وأكمل "فعلنا الكثير من الأشياء الرائعة خلال فترة زمنية قصيرة، وبالطبع نريد الانتقال إلى المستوى التالي والمنافسة على الدوري والفوز بالبطولات".

ووصل توتنام لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي.

ويحتل السبيرز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بعد مرور 3 جولات.

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