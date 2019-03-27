بطولة الأبطال الدولية.. يوفنتوس يواجه توتنام وإنتر وأتليتكو مدريد

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن جدول مبارياته الودية الصيفية في بطولة الأبطال الدولية استعدادا للموسم المقبل 2019/2020.

ويشارك في بطولة الأبطال الدولية 12 فريقا من أكبر فرق أوروبا والعالم والتي تقام في الولايات المتحدة والصين وسنغافورة والسويد.

ويبدأ يوفنتوس مبارياته في بطولة الأبطال الودية بمواجهة توتنام يوم 21 يوليو في سنغافورة.

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ثم يخوض يوفنتوس مباراة ديربي إيطالي ضد إنتر ميلان في الصين يوم 24 يوليو.

ويعود يوفنتوس إلى قارة أوروبا من جديد ليواجه أتليتكو مدريد في السويد يوم 10 أغسطس.

ويستعد يوفنتوس حاليا لمواجهة أياكس الهولندي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما حقق عودة مميزة أمام أتليتكو مدريد في ثمن النهائي بقيادة كريستيانو رونالدو.

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