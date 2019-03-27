بطولة الأبطال الدولية.. يوفنتوس يواجه توتنام وإنتر وأتليتكو مدريد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن جدول مبارياته الودية الصيفية في بطولة الأبطال الدولية استعدادا للموسم المقبل 2019/2020.

ويشارك في بطولة الأبطال الدولية 12 فريقا من أكبر فرق أوروبا والعالم والتي تقام في الولايات المتحدة والصين وسنغافورة والسويد.

ويبدأ يوفنتوس مبارياته في بطولة الأبطال الودية بمواجهة توتنام يوم 21 يوليو في سنغافورة.

ثم يخوض يوفنتوس مباراة ديربي إيطالي ضد إنتر ميلان في الصين يوم 24 يوليو.

ويعود يوفنتوس إلى قارة أوروبا من جديد ليواجه أتليتكو مدريد في السويد يوم 10 أغسطس.

ويستعد يوفنتوس حاليا لمواجهة أياكس الهولندي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما حقق عودة مميزة أمام أتليتكو مدريد في ثمن النهائي بقيادة كريستيانو رونالدو.

اقرأ أيضا

طبيب المنتخب يوضح لـ في الجول فرص السولية وعلاء وطارق حامد في القمة.. "تقييم وحسم قبل المباراة"

تقرير: بشيكتاش يضع النني على رأس أولوياته لتدعيم الفريق في الصيف

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي

الحضري يحكي لـ في الجول عن ذكرى في القمة أصبحت ماركة مسجلة باسمه