فان دير سار: أياكس يستطيع هزيمة يوفنتوس مثلما حدث أمام ريال مدريد

يؤمن إدوين فان دير سار المدير الرياضي لأياكس أمستردام أن فريقه يستطيع التغلب على يوفنتوس والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فان دير سار لشبكة "ميديا ست" الإيطالية قائلا: "ستكون مباراة مثيرة ضد يوفنتوس".

وأضاف "نحن سعداء بالتواجد في ربع النهائي ولعبنا في أعلى مستوى ضد ريال مدريد في إسبانيا ونتمنى تكرار الأمر أمام يوفنتوس في ملعبنا".

وواصل حارس أياكس ويوفنتوس السابق حديثه "الفريق واثق من نفسه ونستطيع هزيمة يوفنتوس بعد الفوز على ريال مدريد والمباريات الجيدة التي قدمناها ضد بايرن ميونيخ".

وانتقل فان دير سار للحديث عن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بعدما زامله في مانشستر يونايتد قائلا: "أعرفه جيدا بعدما لعبنا سويا لأربع سنوات وأعرف مدى سرعة استجابة بدنه للعلاج ومدى قوته العقلية".

وأتم "سيفعل كل شيء أمامنا لأنه يريد الفوز والتأهل مثل أياكس".

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