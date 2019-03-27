مران الأهلي – حضور الخطيب.. تأهيل لإكرامي وحمدي فتحي وتقسيمة قوية

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 18:05

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران فريقه الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء القمة أمام الزمالك.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

وواصل حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق أداء برنامجه التأهيلي في المران في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

أخبار متعلقة

ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي انتظام زيزو في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للقمة مران الزمالك - محاضرة فنية من جروس لحفظ طرق معينة.. وراحة لحازم إمام

كما واصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق البرنامج التأهيلي الذي يخضع له وركض حول الملعب في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين حرص من خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

واختتم الأهلي مرانه بتقسيمة قوية وأعطى لاسارتي فيها بعض المعلومات الفنية للاعبين.

اقرأ أيضا

طبيب المنتخب يوضح لـ في الجول فرص السولية وعلاء وطارق حامد في القمة.. "تقييم وحسم قبل المباراة"

تقرير: بشيكتاش يضع النني على رأس أولوياته لتدعيم الفريق في الصيف

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي

الحضري يحكي لـ في الجول عن ذكرى في القمة أصبحت ماركة مسجلة باسمه

الأهلي الزمالك في القمة في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك يكشف موعد الرد على "شائعة أزمة كهربا" 7 دقيقة | الدوري المصري
ملعب مازيمبي الجديد.. 46 مباراة في 9 سنوات بلا خسارة واحدة 10 دقيقة | إفريقيا
بطولة الأبطال الدولية.. يوفنتوس يواجه توتنام وإنتر وأتليتكو مدريد 53 دقيقة | أوروبا
ماذا فعل معلول والنقاز في 5 مواجهات بينهما في تونس 59 دقيقة | تقرير في الجول
حصاد 57 دوليا في الدوري المصري خلال توقف مارس.. كل الفرق ممثلة وتأهلات تاريخية ساعة | الدوري المصري
فان دير سار: أياكس يستطيع هزيمة يوفنتوس مثلما حدث أمام ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 2 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 3 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 4 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر

قد ينال إعجابك