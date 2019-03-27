مران الأهلي – حضور الخطيب.. تأهيل لإكرامي وحمدي فتحي وتقسيمة قوية

حضر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مران فريقه الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادا للقاء القمة أمام الزمالك.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

وواصل حمدي فتحي لاعب خط وسط الفريق أداء برنامجه التأهيلي في المران في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

كما واصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق البرنامج التأهيلي الذي يخضع له وركض حول الملعب في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة.

وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين حرص من خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

واختتم الأهلي مرانه بتقسيمة قوية وأعطى لاسارتي فيها بعض المعلومات الفنية للاعبين.

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