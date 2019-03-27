استعدادا للموسم الجديد.. يونايتد يواجه توتنام وإنتر وميلان

أعلن نادي مانشستر يونايتد جدول مبارياته الودية الصيفية ضمن معسكر الإعداد للموسم المقبل 2019/2020.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد فريق بيرث جلوري ثم ليدز يونايتد في أستراليا خلال شهر يوليو.

قبل أن يواجه إنتر ميلان الإيطالي في سنغافورة يوم 20 يوليو، ثم يتوجه الشياطين الحمر إلى شنغهاي ليلعب ضد توتنام يوم 25 من الشهر ذاته.

وأخيرا يعود يونايتد إلى المملكة المتحدة ويواجه فريق ميلان الإيطالي يوم 3 أغسطس في ويلز.

ويستعد مانشستر يونايتد حاليا لمواجهة برشلونة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 30 جولة من المسابقة.

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