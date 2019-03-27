انتظام زيزو في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للقمة

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 16:11

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام جور ماهيا

انتظم أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك بالتدريبات الجماعية للفريق بعد غيابه أمس الثلاثاء بسبب الإصابة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وغاب زيزو عن تدريبات أمس واكتفى بالتدريبات في "الجيم" بسبب شعوره بالإجهاد.

وعاد زيزو بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية المقامة بنادي الزمالك.

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وكان الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس قد فضل إراحة زيزو أمس خوفا من تفاقم الإصابة وغيابه عن القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة على ملعب برج العرب، ويدخل الزمالك اللقاء متصدرا الدوري بفارق نقطتين.

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