انتظام زيزو في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا للقمة

انتظم أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك بالتدريبات الجماعية للفريق بعد غيابه أمس الثلاثاء بسبب الإصابة.

وغاب زيزو عن تدريبات أمس واكتفى بالتدريبات في "الجيم" بسبب شعوره بالإجهاد.

وعاد زيزو بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية المقامة بنادي الزمالك.

وكان الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس قد فضل إراحة زيزو أمس خوفا من تفاقم الإصابة وغيابه عن القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري.

وتقام مباراة القمة على ملعب برج العرب، ويدخل الزمالك اللقاء متصدرا الدوري بفارق نقطتين.

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