مران الزمالك - محاضرة فنية من جروس لحفظ طرق معينة.. وراحة لحازم إمام

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بالزمالك محاضرة فنية سريعة على اللاعبين قبل انطلاق المران وحصل حازم إمام على راحة.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وشرح جروس للاعبين بعض الجمل الفنية المعينة التي ستنفذ بمران اليوم وعقب ذلك انطلق التدريب مطالبا الجميع ببذل قصارى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة الأهلي والمقرر لها يوم السبت على ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 17 لمسابقة الدوري.

وحصل حازم إمام ظهير أيمن الفريق على راحة من التدريبات الجماعية المقامة بمقر النادي.

وخصص جروس فقرة تأهيل خاصة لحازم إمام يؤديها بـ "الجيم" على هامش تدريبات المقامة حاليا.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تأهيل خاصة ببداية المران، عبارة عن إطالات وركض خفيف في مساحة صغيرة ، تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال.

ركز كريستيان جروس على إتقان اللاعبين عملية التمرير السريع تحت ضغط ، واللعب من لمسة واحدة في مربع صغير بالملعب.

وقام جروس خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لتأدية هذه الفقرة ، وتابع بنفسه هذه التقسيمات . ويواصل الزمالك استعداداته لمباراة الأهلي ، المقرر لها السبت المقبل ، 30 مارس الجاري ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، والمؤجلة من الأسبوع الـ 17 لمسابقة الدوري العام

ويسعى الجهاز الفني بقيادة جروس لتجهيزه لمباراة السبت المقبل أمام الأهلي.

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