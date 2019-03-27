غاب أحمد سيد "زيزو" جناح فريق الزمالك عن تدريبات أمس الثلاثاء ويخضع اللاعب لفحص طبي لحسم إمكانية مشاركته بمران اليوم.

واشتكى جناح الزمالك من آلام في العضلة الخلفية وغاب على أثرها من تدريبات الفريق أمس الثلاثاء.

وفضل كريستيان جروس المدير الفني للزمالك إراحة اللاعب من التدريبات الجماعية والاكتفاء بتدريبات "الجيم" حتى لا يزيد الإجهاد.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني للزمالك قرر خضوع زيزو لفحص طبي قبل تدريبات اليوم لحسم مشاركته في المران.

وفي حال سمحت الحالة الطبية للاعب بالمشاركة في تدريبات اليوم سيكون قريب من المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي.

أما في حالة غيابه عن تدريبات اليوم تصبح مشاركته في مباراة القمة محل شك.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم السبت في المباراة المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن الأهلي بعد مرور 22 مباراة.

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