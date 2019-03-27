نفى عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم قيام الأهلي بإرسال خطاب يحدد فيه مواصفات محددة لحكم مباراة القمة يوم السبت المقبل.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com: "لم يحدث، ولم يعترض الأهلي على ترشيح الأوزبكي رافشان إيرماتوف لمباراة القمة".

وأكد "الأهلي لم يعترض على تعيين حكم آسيوي للقمة، هذا حديث لا أساس له من الصحة".

من يقود القمة تحكيميا؟

قال عبد الفتاح: "إلى اللحظة، لم نتلق ردا من إيرماتوف، مازلنا ننتظر رده مع محاولات بالتوازي للحصول على طاقم تحكيم جيد من أوروبا".

إيرماتوف من حكام الصفوة في العالم، حيث حصل على جائزة أفضل حكم في آسيا 5 مرات آخرهم في 2014، كما حصل على جائزة جلوب سوكر لأفضل حكم على مستوى العالم عام 2015.

وقاد الأوزبكي 5 مباريات في كأس آسيا الماضية، من ضمنها النهائي بين اليابان وقطر.

كما قاد إيرماتوف مباراتين في كأس العالم 2018، جمعوا بين الأرجنتين وكرواتيا، وإسبانيا والمغرب.

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