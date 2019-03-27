خاص مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: لا مشكلة في تأخر شيلونجو

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 14:36

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو

قال محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي إن تأخر انضمام هداف الفريق، الناميبي بينسون شيلونجو، للفريق بعد إنهائه لمهامه الدولية، لا يمثل مشكلة.

وتحدث أبو جريشة لـFilGoal.com: "اللاعب طمأننا على استعداده فنيا وبدنيا وقدرته على المشاركة في لقاء إنبي".

وأضاف "اللاعب سيكون جاهزا للقاء إنبي".

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وكان شيلونجو غادر مصر للانضمام لمنتخب بلاده ناميبيا للمشاركة في لقاء زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

ورغم الهزيمة أمام زامبيا بأربعة أهداف لهدف لكن منتخب ناميبيا تأهل للبطولة الإفريقية بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على موزمبيق.

ويستعد الإسماعيلي للقاء إنبي يوم الجمعة المقبلة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 23 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

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