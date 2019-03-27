تغريم الزمالك ومدربه بسبب أحداث مباراة المقاولون

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري تغريم نادي الزمالك 40 ألف جنيه بسبب سباب جماهيره المتكرر خلال مباراة المقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري المصري.

الزمالك تعادل مع المقاولون 2-2 في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وكذلك إلقاء بعض الجماهير للزجاجات على طاقم التحكيم بقيادة محمد الحنفي.

وكذلك، قررت لجنة المسابقات تغريم مدرب الزمالك أيمن عبد العزيز 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحنفي عقب المباراة.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد صرح أمس لـFilGoal.com أن اللجنة ستناقش تقرير الحنفي وتقرير مراقب المباراة في اجتماعها اليوم الأربعاء.

ويواجه الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 27، والفارق بينهما نقطتين لصالح الأبيض على صدارة الدوري.

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