تغريم الزمالك ومدربه بسبب أحداث مباراة المقاولون

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 12:50

كتب : بسام أبو بكر

محمد الحنفي وطارق مجدي الحكام الدوليان

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري تغريم نادي الزمالك 40 ألف جنيه بسبب سباب جماهيره المتكرر خلال مباراة المقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري المصري.

الزمالك تعادل مع المقاولون 2-2 في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا كبيرا، وكذلك إلقاء بعض الجماهير للزجاجات على طاقم التحكيم بقيادة محمد الحنفي.

وكذلك، قررت لجنة المسابقات تغريم مدرب الزمالك أيمن عبد العزيز 20 ألف جنيه لما بدر منه تجاه الحنفي عقب المباراة.

أخبار متعلقة

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي مصدر في الزمالك لـ في الجول: بوطيب تعرض لكدمة خفيفة وجاهز للقمة.. وعلاء قد يستعين بواقي رأس خبر في الجول - الزمالك يحدد موعد السفر إلى المغرب.. ولا طائرة خاصة

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد صرح أمس لـFilGoal.com أن اللجنة ستناقش تقرير الحنفي وتقرير مراقب المباراة في اجتماعها اليوم الأربعاء.

ويواجه الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 27، والفارق بينهما نقطتين لصالح الأبيض على صدارة الدوري.

اقرأ أيضا

طبيب المنتخب يوضح لـ في الجول فرص السولية وعلاء وطارق حامد في القمة.. "تقييم وحسم قبل المباراة"

تقرير: بشيكتاش يضع النني على رأس أولوياته لتدعيم الفريق في الصيف

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي

الحضري يحكي لـ في الجول عن ذكرى في القمة أصبحت ماركة مسجلة باسمه

المقاولون العرب الزمالك في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الفتاح يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات الأهلي حول حكام القمة.. وآخر تطورات الملف 5 دقيقة | الدوري المصري
تغريم الزمالك ومدربه بسبب أحداث مباراة المقاولون 22 دقيقة | الدوري المصري
يحيى يكشف لـ في الجول: لاعب يتمنى ضمه من الأهلي.. وقرار من فيفا بسبب هدفه في القمة 41 دقيقة | الدوري المصري
وكيل مؤمن زكريا لـ في الجول: لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق حول انتقاله للدوري الفنلندي 41 دقيقة | مصر
تجهيز برنامج بدني للاعبي الأهلي الدوليين.. وفحص طبي لهشام والشيخ قبل المران 54 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ناجي لـ في الجول: جنش أشعل المنافسة على حراسة مرمى المنتخب 54 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 2 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 3 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 4 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر

قد ينال إعجابك