تجهيز برنامج بدني للاعبي الأهلي الدوليين.. وفحص طبي لهشام والشيخ قبل المران

يجهز أليخاندرو مخطط الأحمال بالجهاز الفني لفريق الأهلي برنامجا بدنيا للاعبين الدوليين لتنفيذه بعد عودتهم للمشاركة في مران الفريق.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتين لاسارتي لتخفيف الحمل البدني للاعبين الدوليين، للتخلص من الإرهاق بسبب مشاركتهم في لقاءين خلال ثلاثة أيام.

ويغيب عن مران الأهلي في الفترة الماضية كل من عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد هاني بسبب انضمامهم للمنتخب الأول بجانب رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم وليد "نيدفيد" ومصطفى شوبير للانضمام للمنتخب الأوليمبي.

ويأتي ذلك بجانب علي معلول ظهير أيسر الأهلي مع منتخب تونس، وكان جيرالدو قد عاد من أنجولا وانتظم في مران الفريق أمس الثلاثاء.

وينطلق مران الأهلي عصر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويخضع الثنائي هشام محمد وأحمد الشيخ لفحص طبي قبل انطلاق المران لتحديد فرص مشاركتهما في التدريبات.

واشتكى الشيخ من إصابة بكدمة في الركبة بينما تعرض هشام محمد لإصابة في العضلة الخلفية.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 17 من مسابقة الدوري.

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