قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر إن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك "أشعل المنافسة على مركز حراسة المرمى في المنتخب".

محمود جنش النادي : الزمالك مصر

جنش كان حارسا لمنتخب مصر في مباراة نيجيريا الودية، الدولية الأولى لصاحب الـ31 عاما والتي تلقى فيها هدفا مبكرا للغاية، ولكن بحسب ناجي فإن جنش لا يسأل عن الهدف.

وتحدث ناجي لـFilGoal.com: "جنش أشعل المنافسة في منتخب مصر، بعد تألقه ضد نيجيريا".

وأضاف "أكد الحارس ظهوره مع المنتخب بشكل مميز".

وأتم "جنش دخل المنافسة الشرسة مع بقية حراس المنتخب، نستمتع بوجود هذه الوفرة من المنافسة والحراس الأكفاء الذين يتنافسون على حراسة مرمى المنتخب في كأس أمم إفريقيا، هذا أمر يعطينا ثقة".

واستدعى منتخب مصر كل من جنش وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل للمعسكر الذي انتهى أمس الثلاثاء، في ظل وجود أسماء مثل محمد الشناوي ومحمد عواد تم استدعائها من قبل، وعامر عامر أيضا الذي خرج من المعسكر الأخير للإصابة.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

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