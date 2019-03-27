خاص أحمد ناجي لـ في الجول: جنش أشعل المنافسة على حراسة مرمى المنتخب

الأربعاء، 27 مارس 2019 - 12:19

كتب : أحمد الخولي

جنش - الزمالك - الإنتاج الحربي

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر إن محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك "أشعل المنافسة على مركز حراسة المرمى في المنتخب".

محمود جنش

النادي : الزمالك

مصر

جنش كان حارسا لمنتخب مصر في مباراة نيجيريا الودية، الدولية الأولى لصاحب الـ31 عاما والتي تلقى فيها هدفا مبكرا للغاية، ولكن بحسب ناجي فإن جنش لا يسأل عن الهدف.

وتحدث ناجي لـFilGoal.com: "جنش أشعل المنافسة في منتخب مصر، بعد تألقه ضد نيجيريا".

أخبار متعلقة

إسماعيل يوسف: قولا واحدا الزمالك لن يتعاقد مع حارس مرمى.. جنش يستحق حراسة المنتخب ناجي: جنش طالبني بالدعاء له في العمرة.. ونيجيريا ليست أقل من الأرجنتين جنش: اتحاد الكرة ظلمني بالإيقاف.. ومصيلحي قال رواية لم تحدث

وأضاف "أكد الحارس ظهوره مع المنتخب بشكل مميز".

وأتم "جنش دخل المنافسة الشرسة مع بقية حراس المنتخب، نستمتع بوجود هذه الوفرة من المنافسة والحراس الأكفاء الذين يتنافسون على حراسة مرمى المنتخب في كأس أمم إفريقيا، هذا أمر يعطينا ثقة".

واستدعى منتخب مصر كل من جنش وأحمد الشناوي ومحمد أبو جبل للمعسكر الذي انتهى أمس الثلاثاء، في ظل وجود أسماء مثل محمد الشناوي ومحمد عواد تم استدعائها من قبل، وعامر عامر أيضا الذي خرج من المعسكر الأخير للإصابة.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

اقرأ أيضا

طبيب المنتخب يوضح لـ في الجول فرص السولية وعلاء وطارق حامد في القمة.. "تقييم وحسم قبل المباراة"

تقرير: بشيكتاش يضع النني على رأس أولوياته لتدعيم الفريق في الصيف

اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي

اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي

الحضري يحكي لـ في الجول عن ذكرى في القمة أصبحت ماركة مسجلة باسمه

محمود عبد الرحيم جنش الزمالك منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

أمير مرتضى: مصرون على كشف كل ما يثار حولنا في لحظتها.. وردودنا تكون في الملعب 4 ساعة | الدوري المصري
معتز إينو يختار لـ في الجول لاعبا من الزمالك ينضم للأهلي.. ويحكي عن طلب غريب لعاشور 4 ساعة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: الشائعات ستكون حافز الزمالك للفوز بالقمة 4 ساعة | الدوري المصري
كهربا: أستيقظ يوميا على شائعات ضدي.. وأطالب جماهير الزمالك بالوثوق فينا 5 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الخميس 28-3-2019 والقنوات الناقلة.. مواجهات هامة لـ عبد الشافي وعواد في الدوري السعودي 5 ساعة | مصر
الزمالك ينفي "شائعة أزمة كهربا" بنشر فيديو رئيس النادي مع اللاعبين 5 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 2 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 3 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 4 رئيس الزمالك يحدد 4 كوارث تحكيمية في لقاء المقاولون.. ويعلن "حكام أجانب لمبارياتنا لنهاية الموسم"

قد ينال إعجابك