بمشاركة ساسي ومعلول.. الجزائر تهزم تونس وديا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 23:40

كتب : FilGoal

تونس - الجزائر

نجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز بهدف نظيف على حساب تونس وديا ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم إفريقيا في يونيو المقبل.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس
الجزائر

وشارك فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في المباراة كاملة، بينما حل علي معلول ظهير أيسر الأهلي بديلا من الدقيقة 58.

ومن المقرر أن يلعب الثنائي وجها لوجه في الدوري المصري بين الأهلي والزمالك.

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وسجل بغداد بونجاح هدف الجزائر الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء كان قد تحصل عليها رياض محرز.

وينتظر المنتخبان إجراء قرعة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر يوم 12 أبريل المقبل.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من الجانبين رغم كونها مباراة ودية، وشهد الشوط الأول تبادل الهجمات من الجانبين.

وبعد هدف المنتخب الجزائري سيطر لاعبو منتخب تونس على مجريات اللقاء من أجل إدراك التعادل.

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