مدافع نيجيريا: مصر فريق رائع.. كنا محظوظون للتسجيل مبكرا

"كانت مباراة صعبة أمام فريق رائع" هكذا وصف وليام إيكونج مدافع نيجيريا منتخب مصر عقب المواجهة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وفاز منتخب نيجيريا على مصر وديا في إطار استعدادات كليهما لكأس أمم إفريقيا 2019.

وقال إيكونج لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "كانت مباراة صعبة أمام فريق رائع ونحن محظوظون لتسجيل هدفا مبكرا في شباكهم".

وأضاف "الفريقان ظهرا بشكل جيد ومنتخب مصر سبب لنا مشاكل كبيرة في نهاية المباراة".

وبسؤاله عن توقعاته لمصر ولنيجيريا في كأس أمم إفريقيا "مصر فريق مرشح دائما خاصة تلك المرة أن البطولة ستقام على أرضهم".

وأتم إيكونج "أما نحن فسنذهب إلى هنا لمحاولة الفوز بالبطولة هذا هو هدفنا".

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