مران الأهلي - أيمن أشرف يشارك في تدريبات الكرة.. وانتظام جيرالدو

شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الاسبوع الـ17 في بطولة الدوري العام.

وشارك أيمن اشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على جانب بدني ومران بالكرة.