مران الأهلي - أيمن أشرف يشارك في تدريبات الكرة.. وانتظام جيرالدو
الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 17:24
كتب : أحمد الخولي
شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريق لمباراة الزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الاسبوع الـ17 في بطولة الدوري العام.
أيمن أشرف
النادي : الأهلي
وشارك أيمن اشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على جانب بدني ومران بالكرة.
وتعافى مدافع الأهلي من الإصابة التي تعرض لها في الظهر، وانتظم بشكل كامل في مران الفريق بعد خضوعه لبرنامج بدني وتأهيلي.
وأدى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية، اليوم، على ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وأدى اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة، إلى جانب بعض التدريبات التأهيلية، ضمن البرنامج الذي يخضع له تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان حمدي فتحي، قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.
وانتظم جيرالدو في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعد عودته من أنجولا وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده.
وشارك جيرالدو، في التدريبات البدنية ومران الكرة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل والمؤجلة من الاسبوع ال17 في بطولة الدوي العام.
اختر تشكيل الأهلي في الدربي:
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