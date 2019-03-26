مران الزمالك - النقاز يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي.. وغياب زيزو

أعلن حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك جاهزيته لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 17 في الدوري، بمشاركته في مران اليوم الثلاثاء.

وكان النقاز قد جلس مع محمد أسامة طبيب الفريق، بعدها سمح الطبيب للنقاز الذي أصيب في العضلة الأمامية في لقاء المقاولون الماضي في الدوري بالمشاركة في المران بشكل طبيعي.

وفي نفس الإطار، حصل أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق على راحة من التدريبات بسبب الإجهاد، ليقوم ببعض التدريبات البدنية في الجيم.

وشهد المران مطالبة المدير الفني كريستيان جروس للاعبين بالالتزام بالتعليمات الخاصة لكل مركز، مع مطالبتهم بالثقة بالنفس قبل مواجهة الأهلي بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وعقد جروس جلسة أخرى مع لاعبي الفريق في منتصف المران.

وجاءت الجلسة الجديدة بين جروس واللاعبين وذلك لإبداء ملاحظاته على حالة اللاعبين وادائهم خلال المران بجانب منحهم تعليمات خاصة لتنفيذها في المران.

وحرص حازم إمام قائد الفريق على الحديث مع حمدي النقاز من أجل الاطمئنان عليه بعد الإصابة التى تعرض لها، كما دار بين اللاعبين حديث حول تأكيد حازم على دعمه للنقاز بعد تعافيه من الاصابة. واختتم جروس المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين. حرص رئيس الزمالك على التواجد في التدريبات وذلك بعد انتهاء التقسيمة. وجاء حضور رئيس النادي لتدريبات الفريق، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز في مباراة الأهلي المقبلة والتأكيد لهم ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد النقاط الثلاث.

الزمالك يواجه الأهلي يوم السبت المقبل في قمة الكرة المصرية، في وقت يتصدر فيه الأبيض الدوري بفارق نقطتين عن الأحمر.

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