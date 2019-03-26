خاص لجنة المسابقات تجتمع الأربعاء لمناقشة أحداث الزمالك والمقاولون

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 14:56

كتب : عاطف شادي

هدف المقاولون الأول في الزمالك

تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة اجتماعا غدا الأربعاء بمقر الاتحاد لمناقشة أحداث مباراة الزمالك والمقاولون والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة في نهايتها مع إلقاء عدد من الحاضرين زجاجات على طاقم التحكيم بقيادة محمد الحنفي.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com: "سنناقش تقرير الحكم وتقرير مراقب لجنة المسابقات عن أحداث اللقاء ونصدر القرار النهائي طبقا للائحة".

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وأردف "سنناقش جميع الأحداث ونصدر قراراتنا طبقا للائحة".

كان الزمالك قد تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ25 للدوري المصري.

ويواجه الزمالك الأهلي يوم السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 27، والفارق بينهما نقطتين لصالح الأبيض على صدارة الدوري.

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