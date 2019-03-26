الإسماعيلي يستعيد متولي ويفقد المحمدي أمام إنبي

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 12:55

كتب : ياسر الشريف

محمود متولي

استعاد فريق الإسماعيلي عددا من قوته الضاربة قبل مواجهة إنبي بعد الشفاء من الإصابة.

محمود متولي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويواجه الدراويش فريق إنبي يوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم في تدريبات الفريق الساحلي كل من محمود متولي ومحمد مجدي قلبي الدفاع وعماد حمدي لاعب الوسط.

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ويتبقى في قائمة المصابين المستبعد عن المشاركة أسامة إبراهيم، فى حين يفقد كل من باهر المحمدي وطارق طه للإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

وقال سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق في تصريحات صحفية إنه لا مشاكل في غياب أي لاعب حيث أن هناك البديل القادر على تعويضه بالتشكيل الأساسي.

وأتم أن هدف الفريق تحقيق الفوز خلال لقاء إنبي حتى يواصل حصد نقاط المسابقة المحلية لتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.

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