من بين 24 فريقا سيشترك في كأس أمم إفريقيا 2019 من اللاعب الذي يتمنى مدرب نيجيريا جيرنت روهر ضمه لصفوف النسور؟

محمد صلاح النادي : ليفربول نيجيريا

وتحدث روهر لـFilGoal.com قائلا: "لو الأمر بيدي سأضم محمد صلاح من منتخب مصر بكل تأكيد".

وعن هدف النسور في البطولة المقبلة قال: "بلوغ النهائي أو التأهل إلى نصف النهائي على أقل تقدير".

أما عن رأيه في استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية قال المدرب الألماني: "أثق إنها ستنظم بطولة جيدة".

وضمن منتخب نيجيريا تأهله إلى الأمم الإفريقية عقب تصدره للمجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه جنوب إفريقيا.

وتولى روهر تدريب نيجيريا في عام 2016 وقادهم للتأهل إلى كأس العالم 2017 ولكنه ودع المسابقة من دور المجموعات.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه نيجيريا وديا في إطار الاستعداد لخوض لكأس أمم إفريقيا 2019.

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