رونالدو عن إصابته: أعرف جسدي جيدا فلا تقلقوا.. سأعود بعد أسبوع أو أسبوعين

طمأن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس عُشاقه بعد مغادرته أرض الملعب أمام صربيا بعد 30 دقيقة فقط.

رونالدو خرج مصابا متأثرا بإصابة عضلية في تعادل البرتغال بهدف لكل منتخب أمام صربيا. (طالع التفاصيل)

وتحدث رونالدو عن إصابته قائلا: "لست قلقا نهائيا من ذلك. مثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (أبولا) البرتغالية "لا تقلقوا. أنا أعرف جسدي جيدا، ولن أغيب لفترة طويلة".

وواصل "سأغيب لمدة أسبوع أو أسبوعين لا أكثر، وبعد ذلك سأعود للمشاركة بشكل طبيعي".

ومن المنتظر أن يخضع كريستيانو لفحوصات لتحديد مدة قوة الإصابة ومدة الغياب بشكل نهائي.

أبرز المحطات المهمة المقبلة لـ يوفنتوس ستكون في العاشر من شهر أبريل المقبل أمام أياكس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتطرق رونالدو للحديث عن تعادل منتخب بلاده في أول جولتين من التصفيات، قائلا: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد جدا وخلقنا العديد من فرص".

وتابع "لعبنا أفضل من أوكرانيا وكذلك أفضل من صربيا، ولكن الكرة رفضت أن تدخل الشباك. الحظ لم يكن معنا على الإطلاق".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا نستحق ركلة جزاء واضحة للغاية أمام صربيا، ولكن الحكم لم يحتسبها. الخطأ كان واضحا للغاية".

واستمر "تقنية الفيديو VAR تتواجد في العديد من البطولات الأوروبية، فلماذا لا تتواجد هنا في تصفيات أوروبا؟".

في الجولة الأولى من التصفيات، تعادل المنتخب البرتغالي على ملعبه أمام أوكرانيا 0-0 والآن وعلى ملعبه مرة أخرى تعادل أمام صربيا ولكن بهدف لكل منتخب.

وحصد المنتخب البرتغالي نقطته الثانية ليتواجد في المركز الثالث في مجموعته، بينما حصد المنتخب الصربي النقطة الأولى من مباراته الأولى في التصفيات.

وتقام بطولة أمم أوروبا 2020 في 12 دولة أوروبية مختلفة في الفترة ما بين شهر يونيو وشهر يوليو من العام المقبل.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعات العشرة بالتصفيات، على أن يتبقى أربعة مقاعد يتم تخصيصها للمستويات الأربعة من دوري الأمم الأوروبية بواقع مقعد لكل مستوى "حسب نتائج التصفيات".

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