شاهد – وصلة مزاح بين ساسي ومعلول قبل القمة.. "الفارق سيصبح 5" و"هعملك شوربة"

متواجدان سويا على طاولة واحدة وفي معسكر واحد، وبعد 4 أيام سيتواجهان في قمة منتظرة. هنا نتحدث عن فرجاني ساسي وعلي معلول.

ويتواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، في معسكر منتخب تونس، وبعد 4 أيام سيتواجهان في قمة الـ 30 من مارس في الدوري المصري.

ونشبت وصلة مزاح بين ساسي وعلي معلول بتصوير من يوسف المساكني نجم المنتخب، ونشرها على انستجرام.

وقال فرجاني ساسي لـ علي معلول: الفارق سيصبح 5 نقاط بعد يوم السبت.

ليرد معلول: "أنا هعملك شوربة".

ليقول ساسي لـ معلول "أنت تتقدم دائما للأمام وتترك مساحة كبيرة خلفك".

وصلة مزاح بين @AliMaaloul و @FerjaniSassi في معسكر منتخب تونس عن لقاء القمة🇹🇳😅 فرجاني: "الفرق بعد مباراة القمة سيصبح 5 نقاط" 🗣معلول: أنا هعملك أنت وحمدي النقاز "شوربة" 🗣فرجاني: "أنت بتتقدم كتير وبتسب وراك فاضي، وأنا بسيبك تلعب براحتك مش باجي جنبك" pic.twitter.com/puWrcaRggW — FilGoal (@FilGoal) March 25, 2019

ويلعب منتخب تونس أمام منتخب الجزائر في لقاء ودي يوم الثلاثاء في العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن الاستعدادات لأمم إفريقيا 2019.

قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي تنطلق في الـ 30 من شهر مارس على ملعب برج العرب في السابعة مساءً.

الزمالك في صدارة الدوري بـ 53 نقطة، ويليه الأهلي بـ 51 نقطة وكلاهما لعب 22 مباراة في المسابقة المحلية.

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